قيادي بفتح: حلم إسرائيل لن يتحقق على الأراضي الفلسطينية

قال ياسر أبو سيدو، القيادي في حركة فتح، إن حلم إسرائيل لن يتحقق على الأراضي الفلسطينية، والشعب الفلسطيني لن يترك أرضه للإسرائيليين.

وأوضح ياسر أبو سيدو، خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن إقامة دولة فلسطين ورفع العلم، يعني تدمير لفكرة الصهاينة التي تدعي عدم وجود الفلسطينيين على الأرض.

الصهيونية العالمية

أضاف القيادي في حركة فتح، أن أمريكا هي الدولة الوحيدة الرافضة لقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.

وواصل ياسر أبو سيدو: الصهيونية العالمية تتوغل في أوروبا، وكسر شوكة الإسرائيليين لا تأتي بالشعارات والأحاديث الرنانة، والفلسطيني لم ولن يكن عبدا أبدا لخطط نتنياهو رئيس وزراء الكيان المحتل.



