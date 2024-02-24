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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة أسرية: زواج الفتاة الصغيرة من عجوز يكبح عاطفتها

الدكتورة نيرمين قنديل،
الدكتورة نيرمين قنديل، الاستشاري الأسري

قالت الدكتورة نيرمين قنديل، الاستشاري الأسري، إن زواج الفتاة الصغيرة من عجوز يكبح عاطفتها، ولن يستطع أن يلبي اجتياجاتها؛ مما يدفعها لخيانته.

وأضافت الدكتورة نيرمين قنديل، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، يجب على الزوج أن يراعي احتياجات زوجته العاطفية، مشددة على أن الخيانة الزوجية مرفوضة من كلا الطرفين، ولا يوجد مبرر لها.

وأضافت أن الإسلام أباح للرجل التعدد في الزواج، بشرط العدل، فقال- تعالى-: "وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ".

ونوهت الاستشاري الأسري، بأن جميع الرسالات والدين الإسلامي حرمت الخيانة الزوجية، ووضعت لها عقوبة قاسية، لافتة إلى أن الخيانة تبدأ بالنظرة، ووسائل التواصل الاجتماعي والتطور التكنولوجي أسهما بشكل كبير في زيادة انتشار الظاهرة.

واستطردت أن سفر الزوج إلى الخارج من أجل العمل والإقامة لفترات طويلة بمفرده؛ تجعله يشعر بالوحدة، وتدفعه إلى الزواج بامرأة ثانية.

الإعلامي محمد موسى التواصل الاجتماعي الخيانة الزوجية برنامج خط أحمر قناة الحدث اليوم

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