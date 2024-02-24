صفعة لـ واشنطن.. صحيفة تتوقع عدم تأثر الاقتصاد الروسي بالعقوبات الأمريكية

استبعدت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن يكون للعقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا أي تأثير سلبي كبير على اقتصادها، موضحة أن أحد أسباب ذلك يتجلى في المرونة التي تظهرها موسكو بوجه العقوبات.

وقالت “واشنطن بوست” إنه بعد عامين من تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن فإن الاقتصاد الروسي سيتلقى "ضربة ساحقة"، إلا أنه من المتوقع هذا العام أن ينمو هذا الاقتصاد بوتيرة أسرع من نظيره في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة.

وأضافت أنه من المستبعد أن تغير العقوبات الأمريكية الجديدة التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة هذا الواقع الحالي، نظرا للمرونة التي تتمتع بها روسيا مع احتدام المواجهات في ميادين التجارة والتمويل العالميين.

وأعلنت وزارات الخزانة والتجارة والخارجية الأمريكية أمس الجمعة فرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا.

وقال الرئيس جو بايدن إن الولايات المتحدة تفرض أكثر من 500 عقوبة على روسيا كما تفرض قيودا على التصدير على نحو 100 شركة بزعم دعمها لروسيا.