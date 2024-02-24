محادثات باريس .. هآرتس العبرية تتوقع التوصل إلى اتفاق مع حماس قبل «رمضان»

قالت مصادر مطلعة على تفاصيل اللقاء الذي جرى مساء أمس الجمعة في باريس بين الوفد الإسرائيلي وممثلي الولايات المتحدة ومصر وقطر لصحيفة هآرتس العبرية، اليوم السبت، إن المحادثات كانت "جيدة للغاية" وأنه تم "إحراز تقدم كبير".

وأضافت المصادر لصحيفة هآرتس أن نتيجة الاجتماع ستسمح للطرفين بتقديم إطار محدث لحركة حماس للصفقة المحتملة، والذي نأمل أن تمكن الحركة من تبنيه في المستقبل القريب.

وقال دبلوماسي أجنبي لصحيفة هآرتس إن "المحادثات تتقدم" وبما أن "جميع الأطراف تظهر مرونة، فمن الممكن التوصل إلى اتفاق قبل [شهر رمضان المبارك]". وأضاف أن "أي تقدم آخر هو في ملعب حماس".