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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

على هامش اجتماع المجلس الأعلى .. "عاشور" و"الزملوط" يلتقيان رؤساء الجامعات المصرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقّد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، يرافقهم الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد والسادة رؤساء الجامعات المصرية، العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، حيثُ عقد عاشور والزملوط لقاءً مع رؤساء الجامعات المصرية بقاعة المؤتمرات الرئيسية، وقدّم المحافظ شرحًا لمكونات العاصمة الإدارية لافتًا أنه تم تنفيذها بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية كأول نموذج يحاكي العاصمة الإدارية بالقاهرة على مستوى المحافظات.

بمناسبة انعقاد "الأعلى للجامعات".. محافظ الوادي الجديد يستقبل وزير التعليم العالي

وأعرب المحافظ عن خالص تقديره للوزارة على تلبية الدعوة لعقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات على أرض المحافظة. لافتًا أنه منذ قرار السيد رئيس الجمهورية بفصل فرع جامعة الوادي الجديد عن جامعة أسيوط وإنشاء جامعة مستقلة بدأ مسار التنمية الحقيقي للجامعة.

كما أكّد  أهمية تكامل الدور التنموي للجامعات مع المجتمع، من خلال استعراض تجربة (غيط العنب .. بشائر الخير) التي تمت لتطوير أحد المناطق المهددة بالتعاون بين قيادة المنطقة الشمالية العسكرية وجامعة الإسكندرية.

بمناسبة انعقاد "الأعلى للجامعات".. محافظ الوادي الجديد يستقبل وزير التعليم العالي

من جانبه أعرب الوزير عن تقديره لاستضافة المجلس الأعلى للجامعات على أرض الوادي الجديد بحضور ٢٧ جامعة مصرية والهيئات العلمية المختلفة، وأشار أن الجامعات أصبحت عمادًا رئيسيًا في خطط التنمية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر ٢٠٣٠. كما أشاد بالطفرة التنموية الهائلة بالمحافظة مؤكدًا أن الوادي الجديد بما تمتلكه من إمكانيات تمثل "مستقبل مصر".

وشمل اللقاء تجربة للترجمة الفورية كأحد استعدادات المحافظة لاستضافة الوفود المختلفة، وكلمة ترحيبية، وعرض فيلم (صفحات من دفتر الإنجازات) حول أبرز المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة.

استراتيجي استضافة ئيس الجمهورية استعدادات أستعدادات المحافظة التعليم العالي والبـــحث التعليم العالى وال التعليم العال الجامعات المصرية المؤتمرات اللواء دكتور محمد الزملوط عالي والبحث العلمي عاشور وزير التعليم العالي

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