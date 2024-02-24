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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد الجمعية المصرية لعيوب القلب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفد الجمعية المصرية لعيوب القلب الخلقية، الذي يزور المحافظة للكشف ومناظرة الأطفال مرضى القلب برئاسة الدكتورة هالة الأغا، وذلك بحضور الدكتور مؤمن معاذ استشاري القلب وعضو مجلس الشيوخ.

ووجّه المحافظ شكره وتقديره لأعضاء الجمعية على جهود التعاون المستمرة، والخدمات الطبية التي تقدمها الجمعية لأبناء المحافظة منذ سنوات، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم لضمان توفير خدمة طبية لائقة لأبناء المحافظة. من جانبهم، أعرب الوفد عن خالص الشكر والتقدير لحسن الاستضافة والتيسيرات التي تقدمها المحافظة لتسهيل عمل القوافل الطبية، وتم تبادل إهداء الدروع تقديرًا لجهود التعاون.

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