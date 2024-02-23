محافظ الوادى الجديد يوجه بسرعة استخراج وتسليم عقود التقنين للمواطنين

ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء إسماعيل البركاوى نائب مدير الأمن، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.



وفي مستهل الاجتماع، رحّب المحافظ بالقيادات التنفيذية الجديدة وهم اللواء أحمد السويفي رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، والدكتور مختار دياب مدير عام الأوقاف، متمنيًا لهم التوفيق في خدمة المحافظة.

كما تابع الزملوط استعدادت المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، موجهًا برفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات ووضع خطة عمل لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية المختلفة بأسعار مناسبة، من خلال تنفيذ مبادرات اللحوم والدواجن بدعم من المحافظة، والتوسع في فتح منافذ السلع التموينية ومعارض أهلا رمضان والجمعيات الفئوية بالمصالح الحكومية، مشيرًا إلى توفير 450 طن سكر جاري طرحها وتوزيعها بالمراكز لبيعها بالأسعار الرسمية، والمتابعة المستمرة لأرصدة السلع بفروع "المصرية ماركت".





وخلال الاجتماع، أصدر المحافظ عدد من التوجيهات جاء أهمها سرعة استخراج وتسليم عقود التقنين للمواطنين الذين انتهوا من سداد الرسوم المستحقة، ودعم إنشاء عيون سطحية بقرى بشائر خير الوادي على أن تتحمل المحافظة نسبة 50% من التكلفة بالمساهمة مع المستفيدين من المشروع، والتوسع في مشروعات تقسيمات المواطنين السكنية بالقرى بهدف تشجيع التنمية و التوطين بالقرى، وتفعيل وحدة المعدات الثقيلة الخاصة والتي تضم 150 معدة مجهزة واستخدامها في المشروعات التابعة للمحافظة