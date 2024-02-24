مدرب منتخب سوريا يكشف سر فشل إنتقال محمود الأسود للزمالك

كشف محمود فايز، المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب سوريا لكرة القدم، عن السبب الرئيسي وراء فشل انتقال محمود الأسود إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

كان الزمالك قد دخل في مفاوضات جادة مع الأسود، لاعب الكرامة السوري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، ولكن لم تتم الصفقة بنجاح.

وأوضح فايز خلال مقابلة مع "إم بي سي مصر"، أن "مغالاة نادي الكرامة" كانت السبب الرئيسي في عدم انتقال الأسود إلى الزمالك، مشيرا إلى أن الأسود، يتمتع بإمكانيات جيدة جدًا وشخصية قوية، ولا يزال في سن مبكرة.

وأضاف: "أحمد سليمان هو من تواصل معي بشأن محمود الأسود واستفسر مني عن شخصية اللاعب قبل الجانب الفني".