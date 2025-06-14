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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء الرقابة الإدارية

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية
محمد إبراهيم

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية ، مراسم تخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية بعد إنتهاء فترة تأهيلهم. 

بدأت المراسم بمناقشة بحث تخرج الدورة والذى أظهر مدى ما وصل إليه الخريجون من مستوى تعليمى راقي خلال فترة دراستهم بالأكاديمية ، كما تم عرض الموقف التدريبى للخريجين وإعلان نتيجة إنتهاء الدورة ، تلى ذلك عرض فيلم تسجيلى عن الدورة تناول مراحل الإعداد والتنفيذ بدءاً من إستقبال الدارسين ومروراً بالتدريب التخصصى وفقاً لأحدث الأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة.

 وألقى أقدم الدارسين كلمة، وجه خلالها الشكر للقوات المسلحة على تنفيذ هذه الدورة التى ساهمت فى إكسابهم الوعى الصحيح والمعرفة المستنيرة، بما يمكنهم من خدمة الوطن فى الأماكن التى سيكلفون بالعمل بها. 

وقدم الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلال كلمته الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تبذله من جهود مخلصة فى تأهيل وتدريب الدارسين وفقاً لأعلى درجات الإنضباط الذاتى والتأهيل العلمى الراقى ليكونوا خير قدوة فى كافة الأماكن التى يشغلونها.

كما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين ، متمنياً لهم التوفيق فى حياتهم العملية، مشيراً إلى حرص القوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإكساب الخريجين الخبرات العلمية والعملية التى تؤهلهم لأداء مهامهم على أكمل وجه.

وإختتمت الفعاليات بتبادل الدروع وتكريم أوائل الدورة . 

حضر المراسم عدد من قيادات الأكاديمية العسكرية المصرية وهيئة الرقابة الإدارية.

يأتي ذلك  فى إطار حرص القوات المسلحة على التعاون المثمر مع مختلف الوزارات والهيئات بالدولة لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية فى كافة التخصصات.

الأكاديمية العسكرية المصرية هيئة الرقابة الإدارية القوات المسلحة رئيس هيئة الرقابة الإدارية الفريق أشرف سالم زاهر

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الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء الرقابة الإدارية

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية

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