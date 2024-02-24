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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنشيلوتي: لدينا أفضلية واضحة للفوز بالدوري وعودة راموس للبرنابيو ستقابل بترحاب كبير

صدى البلد

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد،  أن فريقه يتمتع بأفضلية واضحة في سباق الفوز بلقب الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي، وذلك قبل مواجهة إشبيلية في الجولة 26 من الليجا.

وأكد أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي أن الفريق يجب أن يستفيد من هذه الأفضلية، مشيرًا إلى أنهم يمتلكون الدوري بين أيديهم ولا يمكنهم أن يخسروه، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار في العمل بجدية وتركيز كبير.

وعن عودة سيرجيو راموس إلى البرنابيو، أعرب أنشيلوتي عن توقعه بأن يُستقبل اللاعب بترحاب كبير من قبل جماهير ريال مدريد، مشيدًا بدوره كقائد وشخصية قوية داخل الفريق.

وفيما يتعلق بعودة توني كروس للمنتخب الألماني، أكد أنشيلوتي أن هذا القرار لن يؤثر على تركيز اللاعب مع ريال مدريد، مؤكدًا على أن كروس يمتلك القدرة العقلية اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن مستقبله.

وأشار أيضًا إلى جاهزية مدافعه الألماني روديجر، معربًا عن سعادته بعودته ومشاركته المتوقعة في المباراة، مؤكدًا أن عودته تعزز ثقة الفريق في خط الدفاع.

ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني حاليًا برصيد 62 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه، جيرونا، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

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