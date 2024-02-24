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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يودع منافسات دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة أمام مازيمبي

صدى البلد

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أمام مازيمبي الكونغولي بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة  بدوري ابطال إفريقيا.

جاء هدف مازيمبي الأول، في الدقيقة 33، بعد كرة عرضية جلودي ليكونزا وصلت داخل منطقة الجزاء قابلها جويل بيا بتسديدة قوية على يسار حارس بيراميدز أحمد الشناوي إلى داخل الشباك.

وجاء هدف مازيمبي الثاني في الدقيقة 45 بعد تمريرة من شيخ فوفانا داخل منطقة الجزاء وصلت خلف دفاعات بيراميدز عند فيلي تراوري ارسلها عرضية حاول الشناوي التصدى لها لكن الكرة تمر من فوق قدمه وتذهب إلى جلودي ليكونزا يسددها في المرمى الخالي من الحارس وسط غياب تام للدفاع.

وجاء الهدف الثالث في الوقت الضائع، بعد كرة خاطئة من لاعب بيراميدز استغلها موامبا وانطلق بالكرة وسددها لوب من فوق أحمد الشناوي إلى داخل الشباك.

وبهذا النتيجة يحتل بيراميدز المرتبة الأخيرة في ترتيب المجموعة برصيد  4 نقاط من 5 مواجهات ويودع دوري أبطال إفريقيا، بينما يتصدر مازيمبي الكونغولي المجموعة برصيد 10 نقاط

ترتيب مجموعة بيراميدز

1-مازيمبي 10 نقاط.
2-صن دوانز 7 نقاط.
3-نواذيبو 4 نقاط 
4- بيراميدز 4 نقاط.

تشكيل بيراميدز خلال المباراة

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود دونجا - أسامة جلال - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

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أحمد الشناوي ابطال افريقيا تشكيل بيراميدز بيراميدز ومازيمبي حارس بيراميدز دوري ابطال افريقيا

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