مهازل تحكيمة.. هاني سعيد يشن هجوما ناريا علي كاف بعد فضيحة مازيمبي

تساءل هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن دور الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، في إيقاف المهازل التحكيمية الفاضحة التي تتعرض لها جميع الأندية تحديدا على ملعب مازيمبي في مدينة لوبومباشي الذي لا يصلح مطلقا لمباريات بحجم دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المدير الرياضي أن دور الاتحاد الأفريقي مستغرب للغاية من الفضائح التي يشهدها هذا الملعب والمهازل التحكيمية وآخرها ما حدث خلال مباراة بيراميدز بعدما رفض الحكم الغاني دانيال لاريا احتساب ركلتي جزاء واضحتين لبيراميدز في الشوط الأول.

وأضاف هاني سعيد أن الحكم بعد أن كان بيراميدز مسيطرا سيطرة كاملة وخطورة واضحة على مرمى مازيمبي استطاع أن يقلب دفة المباراة بقراراته العكسية ورفض احتساب ركلتي جزاء كانتا ستمنحان فريقنا التقدم ومواصلة السيطرة على مجريات اللعب، كما أمطر لاعبي بيراميدز بالإنذارات لمجرد المطالبة بحقوقهم.

أشار إلى أن الحكم لعب لصالح أصحاب الأرض بإرهاب لاعبي بيراميدز مع عدم احتساب ضربتي جزاء وعدم احتساب أخطاء واضحة لصالح بيراميدز واحتساب قرارات عكسية ، ونجح مازيمبي من خلال بعض الأخطاء الفردية في تحقيق الفوز،