لمروره بأزمة نفسية .. شخص يحاول إنهاء حياته بـ"الحبة السامة"

حاول عامل التخلص من حياته بتناول مادة سامة، والتى تستخدم فى حفظ الغلال، بمركز سمنود محافظة الغربية وذلك بعد مرور بأزمة نفسية حادة ورغبته في التخلص من حياته وتم نقله الى المستشفى.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من قسم شرطة أول المنصورة من مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، بوصول"عبدالعزيز.ع.ع"، 28 عاما، عامل ومقيم بدائرة مركز سمنود محافظة الغربية، مصابا بحالة إعياء شديد"إدعاء تناول مادة سامة .

وبسؤال والده، ومقيم بذات العنوان قرر بتناول نجله قرص كيماوي سام يستخدم فى حفظ الغلال بقصد الانتحار مما أدى الى حدوث إصابته، وذلك لمروره بأزمة نفسية سيئة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بقسم شرطة أول المنصورة.