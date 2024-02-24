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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خرج من اللقاء| إصابة قوية لنجم مانشستر يونايتد أمام فولهام

صدى البلد

انضم نجم جديد لقائمة مصابي مانشستر يونايتد، خلال مواجهة فولهام على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد مرور نحو 50 دقيقة، تعرض لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو لإصابة قوية في الرأس بعد اصطدامه بهاريسون ريد.

وسقط الثنائي على الأرض بسبب قوة الاصطدام، ليدخل الطاقم الفني لكل فريق من أجل علاجهما، وهو ما تسبب في إيقاف اللعب لبضع دقائق.

ونهض اللاعبان بعد نحو 3 دقائق، لكن كاسيميرو لم يكن قادرا على استكمال اللقاء، ليغادر على الفور رفقة الطاقم الطبي صوب النفق المؤدي لغرف الملابس، وهو يضع قطعة من الثلج على رأسه.

واضطر المدرب الهولندي إيريك تين هاج لإقحام لاعب الوسط الإسكتلندي سكوت ماكتوميناي، لتعويض خروج كاسيميرو، في الوقت الذي دفع فيه أيضا بالدنماركي كريستيان إريكسن على حساب عماري فورسن.

يذكر أن مانشستر يونايتد يعاني من كثرة الإصابات في صفوفه، وآخرها الثنائي راسموس هويلوند ولوك شو.

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