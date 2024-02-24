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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب من نادي شهير.. إبراهيم سعيد يكشف أولى صفقات الأهلي في الصيف

الأهلي
الأهلي

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "الأهلي حصل على توقيع محمد إسماعيل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد لمدة ٥ سنوات بداية من الموسم المقبل".

وأضاف: "النادي الأهلي مثلما نعلم يبحث عن ضم مدافع جديد خلال فترة الانتقالات المقبلة، خاصةً وأنه هناك قلق من مستوى المدافعين".

وشدد: "وهذا بجانب تفكير محمد عبد المنعم في الرحيل للاحتراف نهاية الموسم ورفض المدير الفني للأهلي، السويسري مارسيل كولر بالإبقاء على خدمات محمود متولي".

وأتم إبراهيم سعيد: "لذلك يرغب الأهلي في التعاقد مع محمد إسماعيل مدافع زد المتألق خلال الفترة الأخيرة".

جدير بالذكر حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز بهدف نظيف على نظيره ميدياما الغاني، في مباراة اُقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب بابا يارا، لحساب الجولة الخامسة من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023/2024.

النادي الأهلي الأهلى نادى زد محمد اسماعيل كولر ميدياما

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