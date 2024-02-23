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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواجهة سهلة لليفربول| نتيجة القرعة الكاملة لثمن نهائي الدوري الأوروبي

محمد صلاح
محمد صلاح

أسفرت قرعة ثمن نهائي الدوري الأوروبي، عن وقوع ليفربول في مواجهة سهلة نسبيا مع سبارتا براج التشيكي.

ويواجه ميلان، نظيره سلافيا براج، أما باير ليفركوزن يلتقي كارباكا أجدام الأذربيجاني.

ويخوض مارسيليا، مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام فياريال، والأمر نفسه ينطبق على وست هام يونايتد الذي يلاقي فرايبورج.

أما روما سيواجه برايتون، أما سبورتينج لشبونة يصطدم بأتالانتا، ويواجه بنفيكا، نظيره رينجرز.

وشارك في سحب القرعة، اللاعب الأيرلندي السابق جون أوشيا، علما بأن المباراة النهائية ستقام يوم 22 مايو المقبل في دبلن.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

سبارتا براج – ليفربول

مارسيليا – فياريال

روما – برايتون

بنفيكا – رينجرز

فرايبورج – وست هام

سبورتينج لشبونة – أتالانتا

ميلان – سلافيا براج

كارباكا أجدام – باير ليفركوزن

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