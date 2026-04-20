وزير الاستثمار: استمرار الإصلاحات رغم الأزمات العالمية وتسهيلات جديدة لدعم المستثمرين والتصدير

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الإٍستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية واجهت خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى الحرب في قطاع غزة والأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

وقال محمد فريد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن تحقيق التوازن بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية يُعد أمرًا ضروريًا لضمان استقرار الاقتصاد، مؤكدًا استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم هذه الظروف الصعبة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على ضبط عجز الموازنة، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتيسير التعامل مع الممولين، فضلًا عن الإعلان عن إنشاء مناطق استثمارية خاصة، تتضمن منافذ جمركية ميسّرة بهدف دعم حركة التصدير وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.