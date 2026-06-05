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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصادر أمنية إسرائيلية: طهران تراهن على تجنب واشنطن للمواجهة العسكرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة أن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب لا تزال تدفع باتجاه التوصل إلى تفاهم مع إيران، في إطار مساعٍ لتجنب اندلاع مواجهة عسكرية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب المصادر، ترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن طهران تراهن على رغبة واشنطن في تجنب التصعيد قبل مناسبات أمريكية كبرى، وفي مقدمتها الاحتفالات بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، المقرر أن تبلغ ذروتها في يوليو 2026.

وفي السياق ذاته، أشارت التقديرات الإسرائيلية إلى وجود انقسامات داخل دوائر صنع القرار الإيرانية بين تيار يدفع نحو تثبيت وقف إطلاق النار وتسريع جهود إعادة الإعمار، وآخر يتبنى مواقف أكثر تشددًا تجاه إسرائيل والمنطقة.

كما أعربت المصادر عن قلقها من مستقبل مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، معتبرة أن إحدى القضايا الرئيسية في المفاوضات الجارية تتعلق بآليات التعامل مع اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وضمان عدم استخدامه مستقبلاً في تطوير البرنامج النووي الإيراني.

وأكدت المصادر أن إسرائيل تواصل متابعة التطورات عن كثب، مع الحفاظ على جاهزية أجهزتها الأمنية والعسكرية تحسبًا لأي سيناريوهات محتملة.

مصادر أمنية إسرائيلية الإدارة الأمريكية دونالد ترامب إيران مواجهة عسكرية طهران

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