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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمير أندرو السابق يظهر في صورة مع وجود كدمات على وجهه

الأمير أندرو السابق
الأمير أندرو السابق
فرناس حفظي

رُصد الأمير السابق أندرو ماونتباتن-ويندسور في مقطع فيديو أثناء مغادرته قصر ساندرينجهام ووجهه مغطى بالكدمات - كدمة كبيرة بنفسجية زرقاء حول عينه (كأنها "مصباح يدوي في العين") وكدمة أخرى كبيرة تغطي خده، ولا يُعرف كيف أو متى أصيب بهذه الكدمات.

كشفت تقارير بريطانية أن الأمير أندرو يواجه تحقيقات جديدة تتعلق بمزاعم سوء سلوك جنـ سي، بالتزامن مع استمرار التحقيقات الجارية بحقه في قضايا فساد واستغلال النفوذ مرتبطة بفترة عمله مبعوثا تجاريا لبريطانيا.

ووفقا لما أوردته وسائل إعلام بريطانية، تحقق شرطة وادي التايمز في ادعاءات تفيد بأن امرأة توجهت إلى مقر إقامة أندرو السابق في وندسور عام 2010 “لأغراض جنـ سية”، في تطور جديد يزيد الضغوط على شقيق  الملك تشارلز الثالث.

وأعلنت الشرطة، الجمعة، أنها وسّعت نطاق التحقيقات لتشمل الواقعة الجديدة، إلى جانب الملفات المرتبطة بعلاقته برجل الأعمال المدان في قضايا الاتجار الجنـ سي جيفري إبستين.

وبحسب التقارير، تواصل المحققون مع محامي المرأة المعنية، في محاولة لإقناعها بتقديم شكوى رسمية، مع تعهدات بالتعامل مع أقوالها “بحساسية وسرية كاملة”، وضمان حماية هويتها وكرامتها.


كما أشارت التقارير إلى أن الشرطة تراجع “أدلة مهمة” جرى ضبطها خلال مداهمات نُفذت قبل أشهر في منزل أندرو السابق بويندسور ومنزله الحالي في نورفولك، وسط توقعات بإطلاق نداء عام غير مسبوق للبحث عن ضحايا أو شهود آخرين.

من جانبه، أكد قصر باكنجهام أن الملك تشارلز “سيتعاون بشكل كامل مع أي تحقيقات رسمية”، مشددًا على أن العاهل البريطاني يتابع بقلق بالغ الاتهامات المتزايدة ضد شقيقه.

أندرو ماونتباتن أندرو ماونتباتن ويندسور قصر ساندرينغهام وجهه مغطى بالكدمات قضايا فساد

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