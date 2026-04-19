متحدث الوزراء: مشروعات تحلية مياه البحر ركن أساسي بالتنمية الشاملة بسيناء

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاهتمام بالموانئ يُعد جزءاً أساسياً من الرؤية المصرية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تستهدف تطوير الموانئ لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للنقل البحري والخدمات اللوجستية.

وأوضح خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلاميتان منة فاروق وآية عبدالرحمن، أن الدولة تولي اهتماماً بتطوير مختلف الموانئ، مع أهمية خاصة لميناء العريش، باعتباره أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي الذي يربط شمال سيناء بجنوبها، من العريش على البحر المتوسط حتى طابا على خليج العقبة.

وأشار إلى أن هذا الممر يمثل شرياناً مهماً يمر بعدد من المدن والمناطق في شبه جزيرة سيناء، ويرتبط بمناطق إنتاج متعددة، ما يسهم في تعزيز حركة النقل والربط بين الموانئ والممرات البحرية المختلفة، ويُحدث نقلة نوعية في منظومة اللوجستيات.

وفي ما يتعلق بمشروعات تحلية مياه البحر، أشار الحمصاني إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن جهود التنمية الشاملة في سيناء، والتي ترتكز على تطوير البنية التحتية وتحسين جودة حياة المواطنين، مؤكداً أن توفير المياه يُعد عنصراً أساسياً لا غنى عنه لمختلف الاستخدامات.

وأضاف أن محطة تحلية مياه البحر التي تفقدها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم تبلغ طاقتها الإنتاجية في مرحلتها الأولى نحو 100 ألف متر مكعب يومياً، على أن تصل الطاقة الإجمالية إلى 300 ألف متر مكعب يومياً بعد الانتهاء من المرحلتين الثانية والثالثة.