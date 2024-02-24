عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على نتائج الأسبوع الأول والثاني من دوري البادل المصري

صدى البلد

شهدت بطولة الدوري الأولى للبادل صدارة فريق هليوبوليس لجدول ترتيب المجموعة الأولي للرجال بعد الفوز على فريقي سبورتنج السكندري والمعادي.

وجاء نظام بطولة البادل الأولي بتقسيم الأندية لمجموعتين على أن يصعد أول وثاني كل مجموعة للدورة المجمعة لتحديد بطل الدوري.

وتشهد البطولة جوائز للفرق الفائزة قدرها نصف مليون جنيه كمكافئة كبيرة مقارنة بأنها النسخة الأولى من البطولة.

وجاءت نتائج منافسات الأسبوع الأول بفوز فريق هليوبوليس على سبورتنج 3-2، وحقق فريق المعادي الفوز على عز الدخلية 5-0، وفاز نيو جيزة على اتحاد الشرطة بنتيجة 4-1

وجاءت نتائج الأسبوع الثاني من منافسات الرجال بفوز هليوبوليس على المعادي 4-1، فيما فاز فريق اتحاد الشرطة على اليخت بنتيجة 4-1.

وتأجلت مباراتان بسبب الظروف الجوية الأولى بين سبورتنج ووي بادل والثانية بين هيت بادل ونيو جيزة بادل.

وعلى مستوى السيدات فإن نتائج الأسبوع الأول شهدت فوز سبورتنج على هليوبوليس بنتيجة 2-1 وفاز فريق نيو جيزة على اتحاد الشرطة 3-0 وفاز هيت بادل على جزيرة الورد 2-1.

وفي الأسبوع الثاني من منافسات السيدات فاز هليوبوليس على المعادي 2-1 وفاز اتحاد الشرطة على اليخت 3-0 وتأجلت مباراتين بسبب الظروف الجوية وهما سبورتنج ضد وي بادل والثانية بين هيت بادل ونيو جيزة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسقاط الديون وانتعاشة للجنيه وانخفاض الأسعار.. مكاسب بالجملة لمصر من صفقة الإمارات الكبرى

185 مليار دولار و170 مليون متر| تفاصيل صفقة الإمارات الكبري.. و"الحكومة" توجه رسالة للمصريين

مفاجأة.. فئات محرومة من معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة

إعلان صفقة الاستثمار الكبرى| انخفاض حاد للدولار بالسوق الموازي

الزوجة العشيقة في الجنايات | تاجرت بـ ابن الليلة الحمرا قدام الجميع

رد فعل مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على ميدياما الغاني

ضربة قاضية للسوق السوداء| توقعات بتراجع سعر الدولار لأقل من 40 جنيهًا بعد صفقة الإمارات

موعد ليلة النصف من شعبان 2024 .. فضلها والمستحب فيها ودعاؤها وحكم صيامها

موضوعات متعلقة

دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تغادر مطار كوماسي

مواجهة سهلة لليفربول| نتيجة القرعة الكاملة لثمن نهائي الدوري الأوروبي

ختام فعاليات نهائي مهرجان الكرة الطائرة للبراعم تحت 9 سنين بنات

مدرب منتخب مصر للسلة: تخطينا أزمة الإصابات وحققنا الفوز على إفريقيا الوسطى

دوري أبطال إفريقيا| وسام أبو علي: سعيد بالمشاركة أمام ميدياما.. ونهدي الفوز لجماهير الأهلي

دوري أبطال إفريقيا| كريم نيدفيد: الفوز على ميدياما يقرب الأهلي من دور الثمانية

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مازيمبي وبيراميدز

درجة الحرارة وغيابات بالجملة.. أبرز ما يواجه مودرن فيوتشر قبل موقعة الكونفدرالية

ترشيحاتنا

مستريح البدرشين نصب على الغلابة.. والضحايا: أخذنا احكاما بالحبس ونطالب بتنفيذها.. مستندات

محمد صبحى: لم أبيع نفسى وأنزلق لـ أفلام المقاولات

المفتي: الحج بالتقسيط جائز بضوابط شرعية.. فيديو

كريم فهمي: تعرفت على زوجتي عن طريق صديقة مشتركة وعصبي في شغلي

تعرف على موعد مباراة الزمالك والأهلي في قمة الدوري المصري

أمريكا تدرج 14 ناقلة نفط روسية في قائمتها السوداء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدي لرمضان.. طريقة تخزين صلصة الكفتة في الفريزر

الفنان القمر بين الحياة والموت .. تفاصيل مرض فادي إبراهيم

إعلان صفقة الاستثمار الكبرى| انخفاض حاد للدولار بالسوق الموازي

احترس حركة واحدة تجعل البطاطس فاسدة |نفعلها فى المنزل

فيديو

اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. يوتيوب يحذف أغنية حسام حبيب «كدابة»

أحمد سلامة يكشف سر غياب ابنته سارة عن التمثيل لفترة

السر فى قطعة القماش.. سبب قتل مدرس الفيزياء طالب الدقهلية

شراكة وليست بيعا.. تفاصيل الصفقة الأضخم في تاريخ مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ