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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كين وساني يشاركان| بايرن ميونيخ بالقوة الضاربة أمام لايبزيج في الدوري الألماني

بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ

أعلن توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لاستضافة لايبزيج على ملعب أليانز أرينا، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة رقم 23 من الدوري الألماني.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد لايبزيج في المركز الخامس برصيد 40 نقطة.

وانتهى لقاء الدور الأول بالتعادل الإيجابي (2-2)، وسجل حينها ثنائية البايرن كل من هاري كين وليروي ساني، بينما أحرز هدفي لايبزيج كل من لويس أوبيندا وكاستيلو لوكيبا.

وفيما يلي تشكيل بايرن ميونخ:

نوير- دي ليخت- كيميتش- جوريتسكا- كين- ساني- داير- جيريرو- مولر- موسيالا- بافلوفيتش.

كما أعلن ماركو روزه، مدرب لايبزيج، تشكيل فريقه والذي جاء كالآتي:

بلاسفيتش- سيماكان- أوربان- أولمو- هايدارا- أوبيندا- تشافي- روم- شلاجير- سيسكو- هينريش.

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