عار| تصريحات نارية من مدرب براميدز عقب الهزيمة من مازيمبي

قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه لمن العار على كرة القدم الأفريقية، الأداء التحكيمي السيء الذي قدمه الحكم الغاني دانيال لاريا خلال مباراة الفريق أمام مازيمبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، مشددا على أن الحكم الغاني ذبح فريق بيراميدز بقراراته وظلمه الواضح للفريق.

أضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة مازيمبي وبيراميدز في لوبومباشي بالكونغو، أن بيراميدز أظهر شخصية قوية في الشوط الأول وكان الأفضل في كل شيء وفي الدقائق الأولى كانت هناك ركلتي جزاء واضحتين على مازيمبي ولكن الحكم رفض احتسابهما، وكان احتسابهما سيغير الكثير من نتيجة المباراة.

المدرب أوضح أنه لا يتحدث فقط عن نتيجة مباراة فريقه أمام مازيمبي ولكن عن التحكيم الأفريقي الذي يظهر بصورة سيئة وينقل صورة أكثر سوء عن الكرة الأفريقية، لأن الحكم تدخل بشكل مباشر وكان سببا رئيسيا في إحباط لاعبي بيراميدز بعدم احتساب ركلتي جزاء ومنح الأفضلية للفريق صاحب الأرض.

المدرب شدد على أنه سعيد للغاية بما قدمه لاعبوه في أوقات كثيرة من المباراة وأول كلمة قالها بعد اللقاء للاعبين، يجب أن تنهضوا سريعا وعلينا نسيان ما حدث والتركيز في المستقبل، قائلا:" أمتلك فريقا مميزا وإمكانيات قوية ولديهم الرغبة في تحقيق شيء، ولابد من العمل على هذا المستقبل بكل قوة لأن أمامنا بطولات بجب اللعب عليها، ومشيدا بما قدمه المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي ومؤكدا أنه لاعب شاب وطموح وله مستقبل كبير.

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