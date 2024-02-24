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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح| أمنية صادمة للاعب تشيلسي قبل مواجهة ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

أعرب بنيامين بن شيلويل، مدافع تشيلسي، عن رغبته في مواجهة محمد صلاح، نجم ليفربول، في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويلتقي تشيلسي مع ليفربول، غدًا الأحد، على ملعب ويمبلي، في نهائي كأس الرابطة.

وغاب صلاح عن مباراة ليفربول مع نظيره لوتون تاون، يوم الأربعاء الماضي، بسبب إصابة عضلية، ولم يكشف ناديه حتى الآن عما إذا كان بإمكانه المشاركة في لقاء تشيلسي أم لا.

وقال بن شيلويل (27 عامًا)، لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "أحب أن يشارك محمد صلاح، لأنك تلعب في ويمبلي في نهائي الكأس، إذ لعبت أمامه سيكون الأمر مثيرًا".

وأضاف: "أعلم أن صلاح يتمتع بجودة عالية، لعبت أمامه عدة مرات، إنه لاعب من طراز عالمي، إذا شارك، سيكون من المهم أن يحاول من يراقبه الفوز في تلك المعركة الفردية".

وساهم صلاح في تسجيل 29 هدفًا مع ليفربول هذا الموسم، حيث سجل 19 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة خلال 28 مباراة.

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