أناشيد وتحطيب وموائد طعام بمولد الأمير غانم بالأقصر.. صور

احتفلت أمس قرية أصفون المطاعنة بمركز اسنا جنوب الأقصر بمولد "الأمير غانم بن عياض الأشعري"، الذي يقام سنويا في النصف الأول من شهر شعبان.

يقول رضوان كروش أحد المواطنين، إن القرية تستقبل زوارها من كافة القري المراكز والقرى المجاورة للاحتفال بالليلة الختامية للمولد، حيث تظل ساحات القرية مفتوحة حتى الصباح لاستقبال الضيوف.

وأضاف أن من مظاهر الاحتفال خروج الأهالي إلى ساحة مسجد "الأمير غانم" يتحركون منها إلى شوارع القرية يذكرون الله وينشدون الأناشيد الدينية، ويرتلون القرآن ويلعبون لعبة التحطيب والرقص بالعصا وموائد الطعام فى كل مكان بالقرية، وفي الصباح ركوب الجمل التي تحمل تابوت من القماش .

ويعد ضريح الأمير غانم بقرية أصفون جنوب الأقصر من أقدم الأضرحة الموجودة بمحافظة الأقصر وهو أول من دعا للإسلام بإسنا.



ويقول الباحث أحمد عبد الله باحث فى التاريخ الاسلامي، إن الأمير غانم جاء مع ميسرة الجيش تحت قيادة خالد بن الوليد في زمن عمرو بن العاص، وفتح الأمير غانم الكثير من بلاد الصعيد، ففتح إسنا واتجه إلى اصفون وهناك دارت معركة في أصفون بين المسلمين، والروم، وكانت الغلبة للمسلمين، وقد استشهد في تلك المعركة الأمير غانم، وبعض أصحابه.



ودفن الأمير غانم فى المكان الذي دار به القتال بقرية اصفون وشيد له مسجدا هناك وضريح ويقام له مولد سنوي.

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