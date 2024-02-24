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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطرى الأقصر: ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك واعدامها فى حملة مكبرة

حملات
حملات

اعلن الدكتور طارق لطفى مدير عام الطب البيطرى بالاقصر انه تم تشكيل ٣ لجان بمحافظة الاقصر للتفتيش على اللحوم بالمجازر ومنتجات الدواجن بإدارات الأقصر والقرنة وأسنا.

و أسفرت حملات هذه اللجان عن ضبط ٣٠ كيلو لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية وتحرير ٩ محاضر ، و إعدام ٧ كيلو مصنعات لحوم و دواجن  و كبد دواجن لتغير فى الخواص الطبيعية بمعرفة اللجنة
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

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يذكر أن لجنة إدارة القرنة  تشكلت بالاشتراك مع شرطة المسطحات و البيئة بقيادة المقدم عماد ناشد ، ود. ابراهيم رياض مدير إدارة القرنة و ابو الحسن محمد احمد مفتش تموين ، بينما تشكلت لجنة إدارة إسنا من الأطباء د. محمد الرشيدى مدير إدارة إسنا، ود. أسامة عبد الخالق  كبير اخصائى المجازر بمحافظة الاقصر، و تشكلت لجنة إدارة الأقصر بالاشتراك مع شرطة المسطحات و البيئة بقيادة المقدم محمد خيرى ود. وسام المرشدى مدير إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم .

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