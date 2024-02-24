بيطرى الأقصر: ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك واعدامها فى حملة مكبرة

اعلن الدكتور طارق لطفى مدير عام الطب البيطرى بالاقصر انه تم تشكيل ٣ لجان بمحافظة الاقصر للتفتيش على اللحوم بالمجازر ومنتجات الدواجن بإدارات الأقصر والقرنة وأسنا.

و أسفرت حملات هذه اللجان عن ضبط ٣٠ كيلو لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية وتحرير ٩ محاضر ، و إعدام ٧ كيلو مصنعات لحوم و دواجن و كبد دواجن لتغير فى الخواص الطبيعية بمعرفة اللجنة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .



يذكر أن لجنة إدارة القرنة تشكلت بالاشتراك مع شرطة المسطحات و البيئة بقيادة المقدم عماد ناشد ، ود. ابراهيم رياض مدير إدارة القرنة و ابو الحسن محمد احمد مفتش تموين ، بينما تشكلت لجنة إدارة إسنا من الأطباء د. محمد الرشيدى مدير إدارة إسنا، ود. أسامة عبد الخالق كبير اخصائى المجازر بمحافظة الاقصر، و تشكلت لجنة إدارة الأقصر بالاشتراك مع شرطة المسطحات و البيئة بقيادة المقدم محمد خيرى ود. وسام المرشدى مدير إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم .