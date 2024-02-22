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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد نشر الواقعة بصدى البلد.. الداخلية تضبط المتهمين بالنصب على مواطن في الأقصر

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بالنصب على آخر بزعم بيع سيارة له بالأقصر.

 

وكان موقع صدى البلد نشر خبرا  بعنوان بلاغ لمدير أمن الأقصر بعملية نصب قيمتها 300 ألف جنيه.

 

وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بفحص الشكوى وتمكنت من تحديد وضبط المتهمين.

 

حيث تلقى مدير أمن الأقصر إخطارا من مركز شرطة القرنة بغرب الأقصر يفيد بتقدم المواطن “ ب . ج ” 42 عاما مقيم. القاهرة ببلاغ بالنصب والاحتيال وسرقة 300 ألف جنيه.

وتبين أن المجنى عليه قرأ عبر مواقع التواصل الاجتماعى إعلانا عن بيع سيارة الميتسوبيشي لانسر موديل 2011 بسعر 300 ألف جنيه واعتبر أن هذا السعر" لقطة "  مقابل سعرها الأصلي.

 

وبعد أن وصل إلى منطقة قرية قامولا بغرب الأقصر  حاملا معه المبلغ التقى بالمتهم “ ع . ج ” مقيم بقرية نجع البركة بغرب الأقصر ، ليفاجأ بعدم وجود سيارة وتم الاستيلاء على أمواله تحت تهديد السلاح. 

300 ألف جنيه الأجهزة الامنية الأقصر التواصل الاجتماعي أمن الأقصر تهديد السلاح

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بعد نشر الواقعة بصدى البلد.. الداخلية تضبط المتهمين بالنصب على مواطن في الأقصر


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