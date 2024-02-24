افتتاح الملتقى العلمي الثامن بجامعة الأقصر

افتتحت اليوم السبت، فعاليات الملتقى العلمي الثامن،بجامعة الأقصر بعنوان" دور تقنيات الثورة الصناعية في تحقيق الاستدامة"، والذي تنظمه جمعية زمالة الكيمياء المصرية، عضو اتحاد الكيميائيين العرب، التابع لجامعة الدول العربية، بمشاركة جمعية الكيميائيين البحرينية، بحضور الدكتور علاء عطية، رئيس جمعية الزمالة المصرية، والدكتور عبد الواحد النكال، رئيس جمعية الكيميائيين البحرينية، والدكتور محمد علام، وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب.

شهد فعاليات الافتتاح الذي انعقد بجامعة الأقصر أساتذة العلوم بالجامعات المصرية، من بينها جامعات؛ القاهرة، الإسكندرية، طنطا، والمنصورة، والدكتور عبد اللطيف الشيخ، عضو الهيئة الاستشارية العليا، وكذلك ممثلي المؤسسات العلمية منها: المركز القومي للبحوث، معهد بحوث البترول، الطاقة الذرية، والخبراء والاستشاريين لعلم الكيمياء بمختلف التخصصات الكيميائية.

وعلى هامش فعاليات الافتتاح، كرم الملتقى الأستاذ الدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر، والأستاذ الدكتور محمود النوبي، عميد كلية العلوم بجامعة الأقصر، والسيد جمال السيد، أمين عام الجامعة.

أقيم الافتتاح بجامعة الأقصر، وتستكمل فعاليات الملتقى بمدينة أسوان؛ في إطار تحقيق الاستدامة للصناعة المصرية، بما يلبي احتياجات المجتمع، ويواكب متطلبات السوق العالمية.