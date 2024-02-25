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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا تعلن تدمير 7 مُسيرات استهدفت ريفي حماة وإدلب

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، عن إسقاط وتدمير 7 طائرات مسيرة في ريفي حماة وإدلب.

وحسب وكالة الأنباء السورية “سانا”، قالت الوزارة في بيان صادر اليوم، إن قواتها العاملة على اتجاه ريفي حماة وإدلب تمكنت من إسقاط وتدمير سبع طائرات مسيرة لإرهابيين حاولوا الاعتداء على النقاط العسكرية والقرى والبلدات في المناطق المحيطة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن عن مقتل عنصرين بحزب الله في غارة إسرائيلية استهدفت شاحنة بريف القصير.

وتفصيلًا، قال المرصد السوري إن إسرائيل استهدفت بصاروخ من الجو شاحنة مدنية قرب الحدود السورية-اللبنانية ضمن منطقة متداخلة بين محافظتي حمص وريف دمشق، صباح اليوم الأحد، الأمر الذي أدى لمقتل اثنين على الأقل من الجنسية اللبنانية من حزب الله.

وزارة الدفاع السورية مسيرة طائرات مسيرة حماة إدلب

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