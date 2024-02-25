شوبير يوضح حقيقة طلب حسام حسن تقليل عدد فرق الدوري

أوضح الإعلامي أحمد شوبير حقيقة طلب حسام حسن تقليل عدد فرق الدوري عبر برنامجه المذاع مع شوبير خلال فيس بوك.

وقال شوبير :"أن ابراهيم حسن نفي طلب حسام حسن تقليل عدد فرق الدوري".

وأكد شوبير أن هذا الطلب من حق رابطة الأندية فقط، وليس من حق مدير المنتخب ولا إتحاد الكرة كالسابق".

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تصريحات نجم الزمالك ومنتخب مصر محمد عبد المنصف عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال عبد المنصف: حسام حسن رفض يحضر فرحي أنا ولقاء الخميسي، بسبب سوء تفاهم حدث معه في أحد المعسكرات.

عبد المنصف : "حسام حسن بيخاف ينام لوحده



وأضاف عبد المنصف : "حسام حسن بيخاف ينام لوحده، وحصلت خناقة مع جهاز منتخب علشان ينام معايا في الأوضة".