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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عبد المنصف: هاجموني بسبب مصطفى شوبير وأحب أتصور مع الشناوي

صدى البلد

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تصريحات محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمي نادي الزمالك السابق، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال عبد المنصف: هاجموني بسبب مصطفي شوبير وأحب أتصور مع محمد الشناوي.

 وحقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزًا صعبًا أمام ميدياما الغاني بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما، امس الجمعة، في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلى لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 فبراير الجاري، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، 8 مساء بتوقيت السعودية.

ويحتل الأهلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 2 ولم يخسر وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف.

عبد المنصف تصريحات محمد عبد المنصف مصطفى شوبير أحمد حسن

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