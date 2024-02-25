بوتين: القرم جزء لا يتجزأ من روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول أصبحتا الآن جزءا لا يتجزأ من روسيا.

وحسب “روسيا اليوم”، قال بوتين مخاطبًا قراء كتاب "القرم. صفحات من التاريخ من العصور القديمة إلى يومنا هذا": "فعلا كان يوم 16 مارس 2014 بمثابة نقطة مصيرية بالنسبة لأبناء سيفاستوبول وسكان القرم".

وأشار إلى أن "سكان شبه جزيرة القرم اتخذوا في ذلك اليوم خيارا حازما لا لبس فيه - أن يكونوا مع روسيا إلى الأبد. واليوم أصبحت شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول جزءا لا يتجزأ من روسيا الاتحادية".

وأضاف الرئيس بوتين أن هذه المناطق تساهم بشكل كبير في تعزيز وحدة روسيا وأمنها.