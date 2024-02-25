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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

المعدية عطلت والناس غرقت.. تفاصيل جديدة من شهود عيان في حادث منشأة القناطر

صدى البلد

تواصل قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، جهودها لانتشال ضحايا غرق معدية محملة عمال شركة مقاولات شهيرة بعزبة ربيع قرية منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، اليوم الأحد. و تستكمل الفرق عمليات البحث عن باقي المفقودين.

أكد أحد شهود العيان أن الحادث وقع في تمام الساعة السابعة صباحا، وأوضح أن العمال الذين يقلون المركب يتبعون لشركة مقاولات شهيرة، وكانوا في طريقهم للعمل بأحد المشاريع.

وقال الشاهد إن الأهالي أنقذوا  3 عمال وتم نقلهم للمستشفى، وانتشلوا 2 من الجثامين، فيما تعمل قوات الإنقاذ على انتشال باقس الضحايا في ظل صعوبة التمشيط لسرعة التيار.

وأوضح عدد من الشهود أن الحادث وقع بسبب عطل مفاجئ في المعدية، والذي تسبب في غرقها بالعمال، "المعدية عطلت والناس غرقت".

 

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انتشال مصابين جديدين من ضحايا غرق معدية منشاة القناطر

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غرق معدية منشأة القناطر: الضفادع البشرية تكافح سرعة التيار للبحث عن الضحايا

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، أول جثتين من المفقودين في حادث غرق معدية محملة بعمال شركة مقاولات شهيرة بعزبة ربيع بقرية نكلا بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة المحافظة وسط تواجد سيارات الإسعاف التى نقلتهم الى المشرحة، فيما تستكمل الفرق عمليات البحث عن باقى المفقودين.

وتعالت صرخات النساء من أاهالي الضحايا على شاطئ نهر النيل فمنهم من تم استخراج جثة ذويه والبعض ما زال يتم البحث عن جثامينهم. 

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بفرق إنقاذ نهري وضفادع بشرية لانتشال ضحايا غرق معدية بمنشأة القناطر شمال المحافظة.

شهدت قرية نكلا التابعة لمركز شرطة منشأة القناطر في الجيزة، حادث غرق مروع، حيث غرقت معدية محملة بعمال شركة مقاولات شهيرة، وعلى الفور دفعت الأجهزة الأمنية بفرق الإنقاذ والتدخل السريع للبحث عن المفقودين وتقديم المساعدة اللازمة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بغرق المعدية، وفور تلقي البلاغ هرعت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، وتبين أن المعدية كانت تحمل عشرة عمال، وتم انتشال اثنين منهم مصابين ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لا يزال البحث جارياً عن المفقودين وتكثيف الجهود لإنقاذهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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