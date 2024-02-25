منجي بدر: الاستثمار يعد قاطرة التنمية الحقيقية في أي دولة

أكد الدكتور منجي بدر، الوزير المفوض، وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن الاستثمار الأجنبي المباشر، كان له الفضل في تقدم عدد من الدول بالعالم، مشيرا إلى أن الاستثمار يعد قاطرة للتنمية الحقيقية في أي دولة.

وقال منجي بدر، خلال لقاء له لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن مصر بدأت في الإعتماد على جذب الإستثمارات الأجنبية، مؤكدا أنه منذ عام 2016، عملت الدولة على وجود برنامج للاصلاح الاقتصادي لجذب الاستثمارات.

مزيد من الاستثمارات

وتابع الوزير المفوض، وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن مصر أطلقت منصة لجذب الاستثمارات التي تنتمي إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، مما ساعد على مزيد من الاستثمارات للدولة.

