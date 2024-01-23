خبير: 1200 ميجاوات فائضا في الطاقة الكهربائية من المفاعل الرابع لمحطة الضبعة

أكد الدكتور منجي بدر، الوزير المفوض الأسبق، وخبير العلاقات الدولية، أن مصر وروسيا تربطهما علاقات إستراتيجية على مدار العقود السابقة، مشيرا إلى أن عقد إنشاء محطة الضبعة النووية له أهمية كبيرة، خاصة في إنتاج الطاقة الجديدة.

وقال “بدر”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أنه يمكن استخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من محطة الضبعة النووية، لإنتاج الهيدروجين الأخضر والذي سيكون بديلا للوقود الأحفوري.

وتابع خبير العلاقات الدولية، أنه سيتم إنتاج 1200 ميجاوات فائضا في الطاقة الكهربائية من المفاعل الرابع لمحطة الضبعة النووية، مؤكدا أنه يمكن أن يكون هناك تعاون بين مصر وعدد من دول العالم، للاستفادة من الفائض في مجال الطاقة الكهربائية.