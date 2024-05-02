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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب مانشستر يونايتد يتراجع عن تصريحاته ويشيد بلاعب بروسيا دورتموند

سانشو
سانشو

قال الهولندي إيرك تن هاغ، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، إن الأداء الذي يقدمه جادون سانشو لاعب الفريق المعار لبوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يظهر قيمته الفنية الكبيرة، وذلك قبل عودته هذا الصيف.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن «الجناح، البالغ من العمر 24 عاماً، عانى من قلة المشاركات بعدما انضم لمانشستر يونايتد قادماً من الفريق الألماني في عام 2021، وتم استبعاده في سبتمبر الماضي، بعدما قال عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه تمت التضحية به ككبش فداء».

وجاءت تصريحات سانشو في ذلك الوقت، بعدما قال تن هاغ إن «اللاعب لم يصل بعد للمستوى الذي يجعله يستحق الانضمام لقائمة الفريق في مواجهة آرسنال»، ومن ثم لم يشارك مع الفريق بعد ذلك، لتتم إعارته لفريقه السابق دورتموند حتى نهاية الموسم، منذ يناير  الماضي.

ويشارك سانشو بشكل أساسي ومنتظم مع بوروسيا دورتموند، وشارك في الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي 1 - صفر، الأربعاء، في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا، لتتزايد التكهنات بشأن مستقبله الموسم المقبل.من جانبه، قال تن هاغ الذي استبعد سانشو من الفريق: «دعوني أقول إنه قدم أداء رائعاً للغاية بالأمس، إنه لاعب جيد للغاية».

وأضاف: «بالأمس أظهر سانشو السبب وراء تعاقد مانشستر يونايتد معه، وأظهر أيضاً قيمته الكبيرة بالنسبة للفريق وهذا أمر جيد».

وتابع تن هاغ: «لذلك أنا سعيد، سعيد به، وبالأداء الذي قدمه بالأمس، وسنرى ما سيحدث في المستقبل».

تن هاغ

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