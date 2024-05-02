ريم بسيوني: رواية أولاد الناس تنبأت بظهور الوباء في العالم

أكدت الكاتبة والروائية الدكتورة ريم بسيوني، أن رواية “أولاد الناس” تنبأت بظهور الوباء في العالم، مشيرة إلى أن تعامل المصريين مع الوباء كان مختلفا رغم الحذر والفزع وقت ظهوره.

وقالت ريم بسيوني، خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن المجتمعات في جميع دول العالم في تطور، مؤكدة أن المجتمعات تمر بفترات متغايرة ومنها التطور والازدهار وهذا ليس غريبا.

وتابعت الكاتبة والروائية، أن هناك عددا من الحقب التاريخية التي شهدتها الدولة المصرية، مؤكدة أن العصر المملوكي كان من أهم عصور مصر والتي شهدت فيها التشييد والبناء.