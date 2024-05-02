روشتة مهمة للسعادة في الحياة.. فيديو

أكدت الكاتبة الروائية ريم بسيوني، أن السعادة تتمثل في العطاء للآخرين، وهناك مرحلة تسمى بالتأثير على الآخرين، يصل فيها الشخص لمرحلة عالية من مراحل السعادة.

وقالت ريم بسيوني، خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن مصادر السعادة لدى البعض تتمثل في الأمور المادية، منوهة بأن السعادة ليست في سيارة فارهة أو شقة كبيرة أو كثرة أموال.

وتابعت الكاتبة الروائية ريم بسيوني، أن تمارين السعادة تتمثل في القرب من الله مع صفاء النفس، مستشهدة بجلوس الشخص مع نفسه ومراجعة مواقفه مرة أخرى، والضغط على النفس وترويضها؛ من أجل صفاء القلب والوصول إلى الهدف.