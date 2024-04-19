ريم بسيوني: سعيدة بحصولي على جائزة الشيخ زايد عن رواية "الحلواني.. ثلاثية الفاطميين"

قالت الدكتورة ريم بسيوني، إنها سعيدة بفوز روايتها "الحلواني.. ثلاثية الفاطميين" بجائزة الشيخ زايد، مشيرة إلى أن كل جائزة تحصل عليها لها شعور مختلف.



وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن لديها مشروع كتابة عن تاريخ مصر، فكتبت عن تاريخ المماليك في رواية "أولاد الناس".. وكتبت عن تاريخ الفاطميين في رواية الحلواني، متابعة: "في رواية أولاد الناس حصلت على نجيب محفوظ من المجلس الأعلى للثقافة، وبعدها حصلت على جائزة التفوق، وبعدها حصلت على جائزة الشيخ زايد ودي جائزة من أكبر الجوائز في الوطن العربي كله".



ولفتت إلى أنها الناس مهتمة بالروايات التاريخية، وهذا شيء رائع، منوهة أن حصولها على الجوائز شيء يسعدها، ولكنها تكون سعيدة أكثر بردود فعل الناس.