سلوفاكيا: لن نرسل قوات عسكرية إلى أوكرانيا

أكد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، اليوم الخميس أن بلاده لا تنوي إرسال قواتها العسكرية إلى أوكرانيا.

وقال فيكو، إن أوكرانيا ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي، ولا علاقة لسلوفاكيا بالصراع الأوكراني على الإطلاق، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وتابع: "أقول بوضوح لكل سلوفاكيا، دع أي شخص يطلب منا أي شيء، لن تعبر قدم جندي سلوفاكي الحدود السلوفاكية الأوكرانية".

وفي وقت سابق، قال عضو اللجنة الدولية لمجلس الدوما الروسي، سيرجي تسيكوف، إن إدخال القوات إلى أوكرانيا سيؤدي إلى خسائر فادحة لفرنسا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صرح في وقت سابق باحتمال إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا.