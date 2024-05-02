زينب العبد: لما بركب طيارة وشي بينور

قالت الفنانة زينب العبد، بطلة مسلسل العتاولة، إنها كانت تتمنى أن تصبح مضيفة طيران، حل عدم دخولها مجال التمثيل، موضحة أها تحب السفر جدا "لما بركب الطيارة وشي بينور".

وأضافت زينب العبد، خلال برنامج "كلام الناس" المذاع علي قناة " MBC مصر"، أن شخصية خضر تجذبها لأن خضر كان يحب زوجته المتوفية وكان مخلصا لها، "وحتى لما حب ديحة مكانش عارف هيقدر ولا لا"، مضيفة أن خضر إنسان مخلص.



وتابعت زينب العبد: "اللي بيجذبني الإخلاص والأمان والحنان، خضر مكانش سيئ مع ديحة ومكانش عارف ياخد القرار لان في ست مأثرة عليه، اللي هي اتوفت"