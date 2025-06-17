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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لقطات من تدريبات الأهلي استعداداً لمباراة بالميراس.. صور

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي أمير هشام لقطات من تدريبات النادي الأهلي إستعداداً لمباراة بالميراس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام:"لقطات من تدريبات النادي الأهلي إستعداداً لمباراة بالميراس".

وكان قد كشف الإعلامي خالد الغندور عن تحرك من مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لتحفيز اللاعبين قبل المواجهات المرتقبة في كأس العالم للأندية، وعلى رأسها مباراة بالميراس البرازيلي.

وقال الغندور، خلال برنامجه “ستاد المحور”، إن الخطيب قرر كسر لائحة المكافآت الرسمية في النادي، ووجه تعليماته إلى محمد يوسف، المدير الرياضي للفريق، بمنح اللاعبين مكافآت مالية مضاعفة حال الفوز على فريق بالميراس، وكذلك على فريق بورتو البرتغالي، في إطار منافسات البطولة.


وأوضح أن قيمة المكافأة الجديدة ستصل إلى مليون جنيه لكل لاعب في حال الفوز بكل من المباراتين، وهو ما يُعد تحفيزًا غير مسبوق يؤكد حرص الإدارة على دعم الفريق لتحقيق نتائج مشرفة.
 

مضاعفة المكافآت حال التأهل

كما أشار الغندور إلى أن الكابتن الخطيب أكد أن هذه المكافآت قد يتم مضاعفتها مجددًا في حال تمكن الفريق من تخطي دور الـ16 والصعود إلى المراحل المتقدمة في البطولة، الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة في قدرات اللاعبين والجهاز الفني.
 

دعم إداري ومعنوي قبل التحدي العالمي

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة إدارة الأهلي لتهيئة الأجواء المثالية للفريق قبل خوض مباريات البطولة العالمية، خاصة في ظل مواجهة فرق قوية مثل بالميراس، صاحب التاريخ العريق في الكرة البرازيلية، وبورتو البرتغالي، أحد أبرز الأندية الأوروبية.

التحفيز المادي والمعنوي من إدارة الأهلي يؤكد مدى الاهتمام الكبير بتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل الفريق في البطولات الدولية، ويعزز من مكانته بين كبار أندية العالم


 

الاهلي الزمالك امير هشام

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