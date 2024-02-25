جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في رام الله بالضفة الغربية

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية، وأغلقت المدخل الرئيسي لبلدة سنجل شمال رام الله.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية، قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات عين يبرود، وبيتين، ودير دبوان شرق رام الله، وقريتي بلعين وخربثا بني حارث غربا، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات حتى اللحظة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت بوابة المدخل الرئيسي لبلدة سنجل بالضفة الغربية، وأعاقت حركة الفلسطينيين.