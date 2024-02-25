محمود كهربا يثير الجدل بمنشور غامض على انستجرام

شارك محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متابعيه ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وكتب كهربا في رسالته عبر انستجرام:"رغم شكلنا العادي إلا أننا حلوين فى عيون ناس يحبونا".

وأثار منشور كهربا الجدل بين متابعيه واختلفوا في تفسير ما يقصده اللاعب من هذه العبارة.

في سياق متصل أكد خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي أن استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا من رحلة غانا جاء لأسباب فنية تماما وليس له علاقة بأي أمور أخرى.

وأوضح بيبو عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : الأهلي لا يعرف الاستثناءات وإعفاء لاعب من المباريات لأسباب شخصية ومارسيل كولر المدير الفني اختار المجموعة التي استقر عليها من وجهة نظره الفنية وقام باستبعاد بقية اللاعبين.