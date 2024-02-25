رقم قياسي ينتظر محمد صلاح أمام تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

يشهد ملعب "ويمبلي" التاريخي بالعاصمة لندن مواجهة نارية بين ليفربول وتشيلسي في المباراة النهائية من كأس الرابطة الإنجليزية، التي ستقام بدايةً من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة (السادسة بتوقيت مكة المكرمة).

ويتيح اللقاء فرصة ذهبية أمام النجم المصري محمد صلاح، في حال مشاركته، لتحقيق إنجاز جديد بقميص ليفربول، حيث ستكون لديه فرصة لتسجيل هدف يجعله يصل للهدف رقم 20 في الموسم الحالي بجميع المسابقات.

وفي حال نجاح محمد صلاح في تسجيل هدف اليوم، سيكون أول لاعب في تاريخ ليفربول يصل للهدف رقم 20 في 7 مواسم متتالية.

ووفقًا للبيان الرسمي الذي أصدره الجهاز الطبي للنادي الإنجليزي، سيتم تقييم حالة محمد صلاح اليوم لتحديد مشاركته في المباراة، وسيتم اتخاذ القرار بناءً على هذا التقييم.