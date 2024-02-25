وكيل وزارة الرياضة: إقامة بطولة السباحة لمراكز الشباب بالغردقة أبريل المقبل

قال الدكتور محمد عبدالقادر ، وكيل وزارة الشباب والرياضة للهيئات الشبابية، إنتهاء الوزارة من جميع الاستعدادات لإقامة بطولة السباحة الأولى لمراكز الشباب على مستوى قطاعات الجمهورية في نادي الرياضيات البحرية بالغردقة وذلك خلال شهر أبريل المقبل.

وأكد عبدالقادر، في تصريحات صحفية علي هامش مشاركته في اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم، أن تكليفات وزير الشباب والرياضة بتنفيذ مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية بنظام تقسيم القطاعات المختلفة للجمهورية حرصا من الوزارة على اقامة المشروعات المختلفة لنشء وشباب مراكز الشباب خلال الفترة المقبلة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الخدمات المقدمة للشباب بصعيد مصر والمحافظات الحدودية ودمجهم مع شباب محافظات الوجه البحري والقناة والعمل على تقديم مواهبهم ومهاراتهم في كافة المجالات والممارسة الرياضية .

وأوضح أنه سبق للادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات تنفيذ بطولة السباحة الاولى والثانية لمحافظات الصعيد بمشاركة 400شاب/400فتاه وكذا بطولة السباحة الاولى والثانية للمحافظات الحدودية 600سباحا وسباحة ،حيث اقيمت السباقات في 50م حرة،50م فراشة 50م صدر،50م ظهر،100م صدر،100م فراشة، 100م حرة، 200م متنوع اولاد وبنات ،تتابع 4×50 حرة مختلط