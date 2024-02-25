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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة تفقدية لوزير التنمية المحلية بمشروعات مدينة شرم الشيخ

آمنة و فودة يتفقدان
آمنة و فودة يتفقدان عدد من المشروعات

أجرى هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وخالد فودة، محافظ جنوب سيناء اليوم، الأحد، جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية بمدينة شرم الشيخ، تفقد فيها مركز الرصد الأمني الموحد. 

واستمع الوزير إلى شرح وافٍ عن عمل المركز وهو مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة وطريق شرم الشيخ  النفق، وطريق شرم الشيخ طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الشركة العربية العالمية للبصريات.

كما قام الوزير ومحافظ جنوب سيناء بزيارة لمنطقة سباقات الهجن تفقد الوزير فيها المنصة الرئيسية وقاعة كبار الزوار والقرية التراثية واوضح محافظ جنوب سيناء ان القرية التراثية تم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وأشار  ان القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية و 2 قاعة عرض، مخازن، مسجد ،مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب.

من جانبه اشاد وزير التنمية المحلية بما راه خلال جولته بمدينة شرم الشيخ، وقال ان جميع مشروعات الخطة الاستثمارية تتم بجنوب سيناء علي خير وجه وقدم الشكر لمحافظ جنوب سيناء لمجهوداته وجميع العاملين معه

فودة وآمنة يتفقدان عدد من المشروعات

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جنوب سيناء وزير التنمية المحلية عدد من المشروعات شرم الشيخ

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