عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بشرم الشيخ|«فودة» يكرم البطل بشار محمد رمضان لحصوله علي الميدالية الذهبية بفعاليات الترايثلون

فودة يكرم البطل
فودة يكرم البطل

كرم اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم السبت، البطل " بشار محمد رمضان" من ذوي الهمم من أبناء محافظة جنوب سيناء، لحصوله علي الميدالية الذهبية بسباق الـترايثلون ضمن فعاليات البطولات العربية الأفريقية للترايثلون التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في الفترة من 22 الي 25 فبراير الجاري.

واشاد محافظ جنوب سيناء بالنتائج التي حققها البطل مما جعله نموذجا وقدوة لأبناء المحافظة، كما أثنى علي والدته التي وفرت المناخ الملائم، وقامت بنفسها بمساعدته علي التدريب والحصول علي الميدالية الذهبية، وكذا كابتن الفريق الكابتن أحمد فؤاد، وقام المحافظ بتسليم البطل مكافأة مالية تشجيعا له وتحفيزا لاستمراره في حصد الميداليات الذهبية ورفع اسم المحافظة عاليا.

 وتشمل فعاليات  البطولات كأس العرب وكأس إفريقيا المحتسب نقاطها للتأهل للأولمبياد باريس ٢٠٢٤ وكأس العرب وأفريقيا للناشئين وأيضا كأس إفريقيا للبارا ترايثلون المحتسب نقاطها للتأهل للأولمبياد، وبطولة الأكوا ترايثلون التي تجمع بين السباحة والجري.

 

وتقام الفعاليات تحت رعاية اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياصة، تنظيم الاتحاد المصري والاتحاد الأفريقي لرياضة الترايثلون برئاسة اللواء أحمد ناصر.

يشار الي أن بطولات الترايثلون تنطلق سنويًا من مدينة السلام، وتدرج ضمن البطولات التأهيلية للأولمبياد، كما أنها تضم بطولة البارا ترايثلون الرياضية التي يتنافس فيها فئات من أصحاب الهمم والتي تساعد على ترسيخ قيم الدمج المجتمعي لهم.

فودة يكرم البطل

FB_IMG_1708792858167
FB_IMG_1708792858167
FB_IMG_1708792850506
FB_IMG_1708792850506
FB_IMG_1708792848095
FB_IMG_1708792848095
جنوب سيناء فودة الترايثلون تكريم البطل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة النصف من شعبان.. ردده الآن يمحو ذنوبك ويقضي حوائجك ويعطيك الخيرات

أول تعليق من أوبر لـ"صدى البلد" بعد اتهام سائقها بمحاولة خطف فتاة

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

10 جنيهات مرة واحدة|انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

تدهور الحالة الصحية لبطل مسلسل فرقة ناجي عطا الله ودخوله في غيبوبة

جنح النقض تحدد موعدا للفصل في اتهام مرتضى منصور بإهانة محمود الخطيب

كاف يفجر مفاجأة بشأن إيقاف ياسر إبراهيم ومحمد هاني بدوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

انخفاض الدولار نصف جنيه يوميا.. مفاجأة بشأن سعر العملة الخضراء في مصر

40 قضية للمحامين.. شاهد ماذا جرى فى دعاوى انتخابات النقابة اليوم

اغتنموها .. أحب الأعمال في ليلة النصف من شعبان

الحكومة: مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة لن يتضمن أي بيع للأصول.. فيديو

أكبر مشروع مصري - إماراتي .. إليك مزايا مشروع رأس الحكمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلها اتغير| 10 إطلالات أثارت الجدل لـ سمية الخشاب

طريقة عمل تشوكليت بودينو| بأسهل الخطوات

اللي خلف ما ماتش.. ابن هاني الناظر يفاجئ الجميع بهذا القرار

وائل جمعة يهاجم نجم الأهلي وينتقد الفريق .. ما السبب ؟

فيديو

أكبر مشروع مصري - إماراتي .. إليك مزايا مشروع رأس الحكمة

تقلبات جوية حادة .. أمطار وسحب كثيفة تغطي معظم المحافظات

مفاجأة لبعض المستحقين .. زيادات معاشات 2024 بعد قرار السيسي

مكاسب عديدة.. ماذا يستفيد المواطن البسيط من مشروع رأس الحكمة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ