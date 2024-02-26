البحوث الدوائية: هنسمع عن طفرات في صناعة الدواء معقدة العام الحالي

قال الدكتور على عوف رئيس مركز البحوث الدوائية، إن الحديث عن الدواء المستورد أفضل من المحلي كلام غير صحيح وغير دقيق، قائلا: "المنتج الوطني جودة عالية ينافس الدواء المستورد والفارق أن الشركات الأجنبية متبنية ثقافة وتزرعها أن سعرها أعلى لأن جودتها أعلى".

وأضاف الدكتور علي عوف، خلال حوار ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن جودة الدواء ليس بالسعر العالي والشركات الاوروبية لها سياسات تسعيرية محددة تفرضها على الأسواق تساعد على ذلك، مؤكدا أن الدواء المصري منذ ثلاثينيات القرن الماضي أثبت نجاحات وكفاءات وأخرها ما حدث مع حدث في علاج فيروس سي.

واستكمل: "مصر تسير في طريق توطين صناعة الدواء واتجاه القيادة السياسية ومنها أدوية الأورام، ومصر في عام 2024 هتسمع عن طفرات في صناعة الدواء معقدة .





