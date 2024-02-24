فريق «Friends» من صيدلة عين شمس يفوز في مسابقة هيئة الدواء

أحرز فريق "Friends" بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، المركز الثالث في مسابقة أفضل فيديو توعوي حول الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، وذلك ضمن الأنشطة التوعوية لهيئة الدواء المصرية للاحتفال بالأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات الذي يتم الاحتفال به كل عام في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر، والجهود المبذولة من قبل الهيئة للعمل على نشر الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات.

جاءت مشاركة الفريق تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمانى كامل، عميد كلية الصيدلة، والدكتورة رحاب عثمان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتورة سارة إبراهيم صالح، رئيس قسم الميكروبيولوجي والمناعة بكلية الصيدلة، والإشراف الإداري لإبراهيم سعيد، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

وكّرم الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، طلبة كليات الصيدلة من الجامعات المصرية الفائزين في مسابقة أفضل فيديو توعوي تحت عنوان “خليك واعي.. بلاش مضاد حيوي من غير داعي”، والتي تهدف إلى نشر الوعي حول الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات لمنع ظهور السلالات المقاومة لها، بحضور الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، والدكتورة شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية.

وجاء فريق "Friends" الفائز بالمركز الثالث من كلية الصيدلة جامعة عين شمس بالمستوى الخامس فارم _دى، وهم ريهام محسن سارة رشاد ونور عصام وايفانا إيهاب ومريم جمعة ومارين ماجد.

شهد الحفل عمداء الجامعات، والمشرفون من أعضاء هيئة التدريس، ورؤساء الإدارات المركزية بهيئة الدواء المصرية، وفريق الشركة الراعية "ايفا فارما".

يذكر أنه تقدم للمسابقة 47 فيديو توعويا قصيرا، ما بين مشاركات فردية وفرق عمل من 17 جامعة مصرية تم إعدادها استنادًا إلى المراجع العلمية الموثوقة وتحت إشراف أكاديمي، حيث تميزت الفيديوهات باحتوائها على مادة توعوية باللغة العربية البسيطة، وتم تقييم الفيديوهات المشاركة من قبل لجنة للتحكيم من أعضاء فريق الإدارة العامة للممارسات الصيدلية والدوائية التابعة للإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية.